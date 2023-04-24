Бояринцев: «Если будет должный настрой, то «Спартак» может претендовать на успех в игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«У «Спартака» будет сложная игра после неудачного кубкового матча. Думаю, достаточно критики получила команда. Это должно поднять мотивацию у игроков. Наверняка, тренерский штаб предъявил свои претензии за такую невнятную игру. В матче с «Краснодаром» должен быть иной настрой. «Спартаку» пока сложно без своих лидеров. Если появится Джикия и Промес в сегодняшнем матче, то они могут повести за собой команду, переломить сложную ситуацию. Многое еще зависит от того, как настроятся легионеры на игру. Если будет должный настрой, мотивация, то «Спартак» может претендовать на успех в игре с «Краснодаром», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Матч между командами пройдет 24 апреля в 19.00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).