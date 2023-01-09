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Сегодня, 13:16

Крунич: «Многие не хотят сейчас связываться с Россией, но я бы хотел поработать в РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич рассказал, где бы хотел работать в качестве тренера.

«Все, что сейчас происходит в России и Украине, очень сильно влияет на жизнь и остальных стран тоже. И на футбол, в частности. Я еще месяц назад говорил, что готов ехать работать в Россию. С тех пор ничего для меня не поменялось. Понятно, что сейчас многие не хотят связываться с вашей страной, но если появится возможность поработать в РПЛ, то надо этим шансом воспользоваться. Я знаю язык, менталитет. Если бы я выбирал страну, в которой хотел бы работать, то Россию в этом списке поставил бы на первое место, а потом уже все остальные. Плюс я выступаю за развитие собственных игроков, люблю работать с молодыми», — приводит слова Крунича Metaratings.ru.

43-летний босниец в общей сумме провел 96 матчей за «Томь» и «Москву» в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. Также Крунич уже работал тренером в Крупа, Борац и «Леотаре».

Источник: https://metaratings.ru/news/krunich-stavlyu-rossiyu-na-pervoe-mesto-v-spiske-stran-gde-khotel-by-porabotat-218574/
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