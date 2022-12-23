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Сегодня, 20:13

Брат Марцела Лички войдет в тренерский штаб «Оренбурга»

Иван Шитик
Корреспондент
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Чешский тренер Марио Личка будет назначен ассистентом главного тренера «Оренбурга», утверждает «РБ Спорт».

Сейчас главным тренером оренбургского клуба является Марцел Личка, старший брат Марио Лички. Чех возглавляет российскую команду с августа 2020 года.

Летом «Оренбург» покинул ассистент главного тренера шотландец Питер Левен. Зимой его место займет Марио Личка, который станет ассистентом своего старшего брата.

Сейчас Марио работает ассистентом тренера в клубе третьей чешской лиги «Сокол Гостоунь».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/brat-martsela-lichki-vojdet-v-trenerskij-shtab-orenburga/
ФК Оренбург
Марцел Личка
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