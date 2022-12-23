Брат Марцела Лички войдет в тренерский штаб «Оренбурга»

Чешский тренер Марио Личка будет назначен ассистентом главного тренера «Оренбурга», утверждает «РБ Спорт».

Сейчас главным тренером оренбургского клуба является Марцел Личка, старший брат Марио Лички. Чех возглавляет российскую команду с августа 2020 года.

Летом «Оренбург» покинул ассистент главного тренера шотландец Питер Левен. Зимой его место займет Марио Личка, который станет ассистентом своего старшего брата.

Сейчас Марио работает ассистентом тренера в клубе третьей чешской лиги «Сокол Гостоунь».