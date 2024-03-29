Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 марта, 18:55

Булыкин: «Если сегодня «Динамо» потеряет очки, им будет сложно бороться за чемпионство»

Telegram Дзен

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Ростовом» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет 29 марта в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

«Если сегодня динамовцы потеряют очки, им будет сложно бороться за чемпионство. Но за вторую строчку команда будет хвататься, даже если проиграет. Посмотрим, как ребята готовы к матчам после перерыва на сборные. «Динамо» фаворит этой встречи. И мотивация у команды Лички гораздо выше, по турнирной таблице бело-голубые тоже смотрятся предпочтительнее», цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Ростов» располагается на десятой строчке (27 очков).

Матч первого круга завершился победой московской команды со счетом 2:1.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
3
Обсудить
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Актриса Урсуляк вышла замуж за худрука театра Маяковского Перегудова
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура
«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ
«Факел» — «Оренбург»: судья Буланов застрял в центре поля — воронежцы забили гол
«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Булыкин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гогниев — о своем будущем: «Я дома и пока ничего не комментирую»

De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества