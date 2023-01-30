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Сегодня, 18:06

Булыкин оценил интерес к футболистам РПЛ со стороны зарубежных клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин проанализировал изменения в заинтересованности со стороны зарубежных клубов к российским и иностранным футболистам, выступающим в РПЛ.

«Конечно, интерес к российским игрокам со стороны зарубежных клубов упал. Учитывая международную ситуацию, многие не рискуют связываться с российскими футболистами. Что касается иностранных игроков, выступающих в РПЛ, то у них другая ситуация. Для них существует директива УЕФА, позволяющая приостанавливать контракт с российским клубом и переходить в зарубежный. Поэтому им перебраться за границу намного легче. Тут каждый решает сам для себя и пытается извлечь из этого положения наибольшую выгоду», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10611839-bulykin-ocenil-interes-k-futbolistam-rpl-so-storony-zarubezhnyh-klubov.html
Дмитрий Булыкин
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