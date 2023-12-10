Булыкин считает, что одну-две игры в экстремальных погодных условиях можно выдержать

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» оценил качество газона в матче 18-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Факелом» (1:1).

«Поле в Воронеже не только сегодня ужасное. Если на нем разрешают играть РПЛ и РФС, значит, оно проходит по всем регламентам. Есть в нашем чемпионате 5-6 игр при экстремальных условиях. Это либо холод, либо, наоборот, очень жарко, либо поле затопило дождем. Футболисты привыкают ко всему. Конечно, холод — это самое противное. Но зато потом есть месяц отпуска и два месяца зимняя подготовка. Поэтому они справляются с такими условиями. Тем более, это всего одна или две игры. Это можно выдержать», — сказал Булыкин «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.