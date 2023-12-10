Хусаинов раскритиковал арбитра Шафеева за пенальти в ворота «Динамо»: «Уровень квалификации ниже плинтуса»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» судейство Рафаэля Шафеева в матче 18-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо» (1:1).

«Это стандартная ситуация при единоборстве. Существует принцип преимущества, когда не надо торопиться со свистком. Это работает только в том случае, когда идет нарушение со стороны защитника. В данном эпизоде арбитр допустил очень серьезную ошибку. Уровень квалификации действующих арбитров ниже плинтуса», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.