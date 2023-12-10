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РПЛ

Сегодня, 18:13

Агент Сафонов: «У Тюкавина все совпало: стал лидером «Динамо», женился, забивает и команда в тройке»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, подвел итоги первой части сезона РПЛ для 21-летнего футболиста.

«Тюкавин — один из лучших в «Динамо». Все у него совпало: и женился, и лидером команды стал, и забивает, и команда в тройке. Сейчас уйдет в отпуск с новым контрактом, голова ничем не будет забита, отдохнет. Хочется пожелать ему только здоровья и удачи. Две недели точно отдохнет, отпуск Костя заслужил», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Тюкавин провел 18 матчей в чемпионате России, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-tyukavina-u-kosti-vsyo-sovpalo-stal-liderom-dinamo-zhenilsya-zabivaet-i-komanda-v-troike-313980/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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