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Сегодня, 17:45

Бушманов назвал «Балтику» дома грозной силой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Балтикой».

«Надо рассматривать каждый матч «Спартака» по отдельности. В Воронеже не получилось ничего. В целом красно-белые стабильной игры не показывают, поэтому сегодня очень важный матч для «Спартака. Команде нужны три очка. Конечно будет тяжело, потому что «Балтика» — хорошая команда. Где-то не хватает качества, опыта, но у себя дома калининградцы — грозная сила. Все очки они взяли дома», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» пройдет сегодня, 25 ноября, на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-u-spartaka-segodnya-ochen-vazhny-j-match-no-baltika-groznaya-sila-u-sebya-doma/
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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