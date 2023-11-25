Бушманов назвал «Балтику» дома грозной силой

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Балтикой».

«Надо рассматривать каждый матч «Спартака» по отдельности. В Воронеже не получилось ничего. В целом красно-белые стабильной игры не показывают, поэтому сегодня очень важный матч для «Спартака. Команде нужны три очка. Конечно будет тяжело, потому что «Балтика» — хорошая команда. Где-то не хватает качества, опыта, но у себя дома калининградцы — грозная сила. Все очки они взяли дома», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» пройдет сегодня, 25 ноября, на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).