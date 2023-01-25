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Сегодня, 20:13

Бушманов считает, что состав «Спартака» полностью укомплектован

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в комментарии для «СЭ» оценил зимнюю траснферную компанию московского клуба.

«После траснферов Тавареша и Дуарте у «Спартака» состав укомплектован. Должны еще вернуться Бальде, Мойзес, Мартинес. Все позиции сильные, а состав весь укомплектован», — сказал Бушманов «СЭ».

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.

Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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