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Сегодня, 22:02

Бушманов верит в чемпионство «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов считает, что красно-белые способны побороться за чемпионский титул в РПЛ.

«Надеюсь, что борьба за чемпионство не закончилась и «Спартак» сможет побороться. Верю и надеюсь, что «Зенит» оступится, а «Спартак» приблизится к первой строчке. Как и надеюсь и верю в чемпионство «Спартака». Команда показывала очень хороший футбол в первой части сезона — провели много хороших матчей. Судя по зимним сборам и турниру, команда прибавляет, показывает качественный футбол. Еще и игроки добавились. Думаю, «Спартак» сильнее, чем в первой части сезона. Посмотрим, во что это выльется в официальных матчах», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4994513-evgenij-bushmanov-nadeyus-i-veryu-v-chempionstvo-spartaka.html
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
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