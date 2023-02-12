Бушманов верит в чемпионство «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов считает, что красно-белые способны побороться за чемпионский титул в РПЛ.

«Надеюсь, что борьба за чемпионство не закончилась и «Спартак» сможет побороться. Верю и надеюсь, что «Зенит» оступится, а «Спартак» приблизится к первой строчке. Как и надеюсь и верю в чемпионство «Спартака». Команда показывала очень хороший футбол в первой части сезона — провели много хороших матчей. Судя по зимним сборам и турниру, команда прибавляет, показывает качественный футбол. Еще и игроки добавились. Думаю, «Спартак» сильнее, чем в первой части сезона. Посмотрим, во что это выльется в официальных матчах», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Лидирует — «Зенит» (42 очка).