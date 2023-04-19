Быстров: «Лучше, чтобы «Химки» обыграли «Торпедо». Клотет пусть поработает в Первой лиге, полетает»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Химок» обыграть «Торпедо» в мате 24-го тура РПЛ.

— Есть ли шанс у «Химок» хотя бы на одну строчку подняться, залезть в стыки, а не напрямую вылететь?

— Конечно, есть. Сколько туров осталось? Семь? Выигрывай все и заработаешь 21 очко. Почему нет?

— Ты же видишь, как они играют. «Химки» сейчас сыграли с Талалаевым первый матч, «Торпедо» — третий матч с Клотетом.

— Видишь, и там, и там пошла на пользу смена тренеров. Лучше, чтобы «Химки» обыграли «Торпедо». Испанец пусть поработает в Первой лиге, полетает.

— Талалаев же подписал контракт на пять лет. Сколько из них он отработает?

— Смешно! Тяжело пять лет проработать. Это нужно приходить в клуб, который реально знает, что ему надо. Я не уверен, что «Химки» знают, что им надо. Их то в жар, то в холод бросает. Они набрали десять новых человек — если вылетят, куда они их девать будут? Испанец три раза в Хабаровск слетает и скажет: «Вы чего? Я три кругосветных путешествия совершил. Какой футбол? Хватит». Он сойдет с ума! Наверное, он еще не понимает немножко, куда попал. Его там прибьют где-нибудь тридцатью свистками в одну сторону — уверен, он даже в пятой лиге Испании такого не видел. А у нас это может быть. Легко!

Матч «Химки» — «Торпедо» пройдет в субботу, 22 апреля. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени. Перед игрой «Химки» с 14 очками занимают предпоследнее место в РПЛ. «Торпедо», идущее на последней строчке, набрало 13 очков.