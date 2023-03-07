Быстров ответил на вопрос о возможной чемпионской гонке в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» ответил на вопрос о возможной чемпионской гонке в чемпионате России.

— Видели поле в Санкт-Петербурге? Для хорошей команды это многое значит. Чем поле лучше, тем меньше шансов у команды с худшим качеством футбола. Видели поле на стадионе «Спартака», оно совсем другое. Что с полем у «Ростова», вы на юге находитесь. Они говорят, что летом слишком жарко, а зимой слишком холодно. Если с полем на Петровском ничего не делать в июне, то к июлю трава вырастет, ее нужно будет постричь и будет новый газон. Даже в Ульяновске поле подготовили, там люди лопатами его разгребали. Была задача, они ее выполнили. Вот эти факторы влияют на чемпионство. Не только команда из одиннадцати человек. Руководство, агрономы, работники стадиона — они тоже влияют на чемпионство. Мы не натянули за уши конкурентов «Зениту». «Спартак» действительно играл в хороший футбол, смотрелся здорово, даже в матчах с «Зенитом, — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 18 туров. На второй строчке располагается «Спартак» с 37 баллами.