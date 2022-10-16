Экс-член наблюдательного совета «Химок» Терюшков о Цорне: «Когда он уходил из «Спартака» ситуация была примерно такая же»

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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал кадровые изменения в «Локомотиве».
8 октября московский клуб покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн из-за неудовлетворительных результатов команды. 13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.
— У вас есть ощущение, что там не все было чисто?
— Это пусть решают правоохранительные органы, если подобное вскроется. Я помню просто, как Цорн еще уходил из «Спартака», там ситуация, мне кажется, плюс-минус такая же была.
— Ваше мнение о Цорне как о менеджере?
— Я надеюсь, что в «Химках» он не появится, — цитирует депутата Госдумы «РБ Спорт».
Железнодородники с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования