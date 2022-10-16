Экс-член наблюдательного совета «Химок» Терюшков о Цорне: «Когда он уходил из «Спартака» ситуация была примерно такая же»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал кадровые изменения в «Локомотиве».

8 октября московский клуб покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн из-за неудовлетворительных результатов команды. 13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.

— У вас есть ощущение, что там не все было чисто?

— Это пусть решают правоохранительные органы, если подобное вскроется. Я помню просто, как Цорн еще уходил из «Спартака», там ситуация, мне кажется, плюс-минус такая же была.

— Ваше мнение о Цорне как о менеджере?

— Я надеюсь, что в «Химках» он не появится, — цитирует депутата Госдумы «РБ Спорт».

Железнодородники с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.