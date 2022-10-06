Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

Кечинов: «Игра «Спартака» при Абаскале стала намного зрелищнее, появился рисунок игры»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечирно оценил игру команду при Гильермо Абаскале.

«Игра «Спартака» при Абаскале стала намного зрелищнее, появился рисунок игры. Уже понятно, за счет чего команда хочет добиваться результата. В обороне стали играть надежнее, не всегда, но прогресс есть, конечно. Появился порядок, организация игры. Разница с предыдущими тренерами точно есть. Это видно. Конечно, Абаскаль молодец, но рано еще говорить, что он — лучший иностранец, который работал в России. Нужно добиться результата, а потом уже так говорить. Но уже видно, что клуб при нем движется в правильном направлении.

На что может претендовать нынешний «Спартак»? Если команда продолжит так играть, то у «Спартака» будут шансы побороться с «Зенитом» за первое место. Главное, не терять очки. Но в тройке команда точно должна быть», — сказал Кечинов «РБ Спорт».

После 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем матче красно-белые на своем поле примут «Крылья Советов». Игра состоится 9 октября, начало — 14.00.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-spartak-pri-abaskale-stal-namnogo-zrelishhnee-no-nuzhen-rezul-tat/
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Канадский клуб подло кинул Буре. Из-за жадности потерял лучшего игрока в своей истории
Звездная гимнастка напугала отъездом за границу. Но это не бегство
Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек
Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо» «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Тренера вратарей «Нижнего Новгорода» дисквалифицирован КДК на два матча за оскорбительное поведение
КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке на два матча за оскорбление судей
КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова
Колосков назвал Соболева самым ярким нападающим в РПЛ
Семак рассказал, какое количество болельщиков ожидается на матче «Зенита» с «Факелом»
Семак рассказал, как «Зенит» будет добираться до Воронежа на матч с «Факелом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

КДК оштрафовал Валерия Карпина на 30 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке на два матча за оскорбление судей