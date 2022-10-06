Кечинов: «Игра «Спартака» при Абаскале стала намного зрелищнее, появился рисунок игры»

Сегодня, 15:10
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечирно оценил игру команду при Гильермо Абаскале.
«Игра «Спартака» при Абаскале стала намного зрелищнее, появился рисунок игры. Уже понятно, за счет чего команда хочет добиваться результата. В обороне стали играть надежнее, не всегда, но прогресс есть, конечно. Появился порядок, организация игры. Разница с предыдущими тренерами точно есть. Это видно. Конечно, Абаскаль молодец, но рано еще говорить, что он — лучший иностранец, который работал в России. Нужно добиться результата, а потом уже так говорить. Но уже видно, что клуб при нем движется в правильном направлении.
На что может претендовать нынешний «Спартак»? Если команда продолжит так играть, то у «Спартака» будут шансы побороться с «Зенитом» за первое место. Главное, не терять очки. Но в тройке команда точно должна быть», — сказал Кечинов «РБ Спорт».
После 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое месте в турнирной таблице РПЛ.
В следующем матче красно-белые на своем поле примут «Крылья Советов». Игра состоится 9 октября, начало — 14.00.