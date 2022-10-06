Кечинов: «Игра «Спартака» при Абаскале стала намного зрелищнее, появился рисунок игры»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечирно оценил игру команду при Гильермо Абаскале.

«Игра «Спартака» при Абаскале стала намного зрелищнее, появился рисунок игры. Уже понятно, за счет чего команда хочет добиваться результата. В обороне стали играть надежнее, не всегда, но прогресс есть, конечно. Появился порядок, организация игры. Разница с предыдущими тренерами точно есть. Это видно. Конечно, Абаскаль молодец, но рано еще говорить, что он — лучший иностранец, который работал в России. Нужно добиться результата, а потом уже так говорить. Но уже видно, что клуб при нем движется в правильном направлении.

На что может претендовать нынешний «Спартак»? Если команда продолжит так играть, то у «Спартака» будут шансы побороться с «Зенитом» за первое место. Главное, не терять очки. Но в тройке команда точно должна быть», — сказал Кечинов «РБ Спорт».

После 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем матче красно-белые на своем поле примут «Крылья Советов». Игра состоится 9 октября, начало — 14.00.