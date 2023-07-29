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Сегодня, 18:56

Масалитин о медийности Дзюбы: «Он от этого кайф получает»

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о медийности форварда «Локомотива» Артем Дзюбы.

«Он привык к медийной шумихе, он к этому стремится. Понимаете, он от этого кайфует, у него от этого движ идет. Он в своей среде, он шумит, кричит, что-то такое делает, и это идет ему на пользу. Он от этого кайф испытывает. Знает, где можно, где нельзя. Опытный, разбирается», — цитирует Масалитина «Газета.ru».

Ранее тренер Валерий Овчинников призвал нормально относиться к нецензурной лексике Дзюбы на шоу.

Источник: Газета.ru
Артем Дзюба
Валерий Масалитин
Футбол
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