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Сегодня, 17:55

Газзаев: «Файзуллаев и Келвен — пока не игроки для больших задач»

Газзаев считает, что ЦСКА не нашел равноценных замен ушедшим Медине и Зайнутдинову
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение, что армейцы не нашли равноценных замен ушедшим Медине и Зайнутдинову.

— Уверен, болельщики получили большое удовольствие от матча «Ростов» — ЦСКА. 6 голов, обилие моментов, интрига, сюжет! Но для тренеров такие игры — серьезное психологическое испытание. Главный вывод по этой встрече: израненный, обескровленный ЦСКА в очередной раз проявил характер и вытащил такую тяжелую игру. Тут, конечно, надо отдать должное команде Федотова.

Однако в очередной раз приходится поднимать вопрос о селекции клуба. Я уже говорил, что после удачного прошлого сезона перед армейцами должна была стоять только одна задача — борьба за чемпионство. Но что мы видим? Даже если не брать сейчас в расчет Карраскаля, на которого Федотов перестал делать ставку во второй части прошлого чемпионата, то как быть с уходом Медины и Зайнутдинова? Разве клуб нашел им достойные замены? Я сейчас так сказать не могу.

Да, Келвен забил гол, отдал передачу, Файзуллаев поразил ворота дончан. Но эти футболисты слишком молоды, чтобы на них опираться на дистанции длинного турнира. Им свойственна нестабильность. Болельщиков ЦСКА подкупает техника, резкость игрока из Узбекистана. Он действительно порой выглядит очень прилично. Но повторю свою мысль: для решения больших задач и Файзуллаеву, и Келвену надо еще набраться опыта, что называется, обрасти мясом.

Про Давилу я пока ничего говорить не буду. Удачно вышел на замену в последнем туре. Но ЦСКА нужен нападающий, который будет решать исходы встреч здесь и сейчас, забивать в каждом туре.

Тревожит, что в последних 5 турах армейцы не одержали ни одной победы. 4 ничьи и поражение. В итоге сейчас они на 9-м месте. Давненько не приходилось видеть ЦСКА на такой строчке в турнирной таблице.

Впрочем, пока трагедии никакой не произошло. 8 очков отрыва от «Краснодара» в теории, конечно, отыгрываются. Надеюсь, что вскоре вернутся в строй профильные защитники и Федотову не придется использовать в обороне Мухина и Зделара. Но тут нам опять, к сожалению, приходится говорить о внутренних резервах, а не о селекции, которая привела бы к резкому усилению состава, — сказал Газзаев «СЭ».

Артем Дзюба, Валерий Газзаев и&nbsp;Сергей Семак. «Дзюба сам себя унизил. Пусть изучит биографию Семака». Газзаев — о 9-м туре РПЛ

Бактиер Зайнутдинов
Хесус Медина
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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