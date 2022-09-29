Юран: «Скоро вернусь к тренерской работе. Это будет клуб РПЛ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Хорошие эмоции сегодня, 3:0 победа! «Спартак» очень здорово выглядел. Они забили свои моменты, поэтому и победили. С «Зенитом» можно бороться, все от головы идет». Рад, что «Спартак» наконец-то победил «Зенит». Уверенная победа. «Спартак» поборется за чемпионство? Надеюсь, что да. Это была кубковая игра — отдельный матч, чемпионат это другое», — сказал Юран.

Также тренер рассказал о своем будущем.

«Скоро вернусь к тренерской работе. Это будет клуб РПЛ», — сказал он.

Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.