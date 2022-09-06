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6 сентября, 13:40

Короман: «Йовелич — хороший игрок. У него есть уровень для такой большой команды, как ЦСКА»

Бывший игрок сборной Сербии Короман считает, что Йовелич может усилить ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Деян Йовелич.
Фото Global Look Press

Футбольный агент и бывший полузащитник сборной Сербии и «Крыльев Советов» Огнен Короман рассказал о нападающем «Лос-Анджелес Гэлакси» Деяне Йовеличе.

— Вы предложили Йовелича ЦСКА, говорили, что «Сочи» вел переговоры о его аренде. Переход в это трансферное окно все-таки не удастся осуществить?

— Деян сейчас стоит дорого, таких денег сейчас нет. И технически трансфер между российским и американским клубом сейчас оформить тяжело. К тому же до конца трансферного окна оставалось мало дней — все равно бы не успели. Йовелич — хороший игрок. У него есть уровень для такой большой команды, как ЦСКА. Может быть, удастся сделать трансфер зимой, — приводит слова Коромана Metaratings.ru.

— На ваш взгляд, Йовелич сильнее Чалова, Заболотного, Гайча?

— Да, да. Очень классный футболист.

— Сербы Гайич и Зделар соответствуют уровню ЦСКА — команды, которая собирается бороться за чемпионство?

— Они хорошие игроки, но нужно время для адаптации. Через полгода-год они будут еще сильнее.

— Вы не общались с Акинфеевым после матча в 2004 году, когда после гола Ковбы вы попали в него мячом, а он напал на вас и получил красную карточку?

— Мы не общались после этого, но знаю, что он очень хороший человек и лучший вратарь в России после Яшина. Тогда я случайно это сделал.

В нынешнем сезоне Йовелич забил 10 мячей в 26 матчах МЛС. Контракт 23-летнего серба с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/koroman-yovelich-kotorogo-on-predlozhil-tsska-silnee-drugikh-napadayushchikh-1354143/
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