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Сегодня, 17:18

Камоцци: «Спартаку» никто не запретит мечтать стать чемпионом»

Артем Бухаев
Корреспондент

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче 12-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (5:2).

«Поздравляю с победой. «Спартаку» никто не запретит мечтать стать чемпионом. Все возможно», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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