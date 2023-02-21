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Сегодня, 12:08

Силкин — о возможном переходе Захаряна в «Галатасарай»: «Обычно туда едут доигрывать и завершать карьеру»

Константин Белов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Галатасарай».

«Надо задать ему вопрос: хочет ли Захарян туда переходить или нет. «Галатасарай» просто хочет раскрутить его и продать подороже. Хотя это не тот клуб, который ставит большие и амбициозные задачи. Обычно туда едут доигрывать и завершать карьеру», — сказал Силкин «СЭ».

21 февраля инсайдер Николо Скира заявил, что 19-летний Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро. Позднее отец футболиста опроверг «СЭ» эту информацию.

Арсен Захарян
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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Источник: Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро
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