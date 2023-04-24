Филимонов об игре Селихова за «Спартак»: «Общее состояние команды передается вратарям»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в комментарии для «СЭ» высказался об игре Александра Селихова в последних матчах за красно-белых.

«Я бы отметил, что в матче с «Динамо» у него была всего одна ошибка в этой встречи. Гол Макарова — очень сложная ситуация. Была подача с фланга, вратарь предполагал, что будет касание соперника. Поэтому Селихов реагировал на это движение. Ситуация для меня как для вратаря сложная и неоднозначная. Не сказал бы, что это ошибка Селихова. Момент с угловым — да. Здесь значительная вина. Остается ли Селихов первым номером «Спартака»? И он, и Максименко выглядят так же, как и вся команда. Есть неуверенные и неоднозначные действия. Общее состояние команды передается вратарям», — сказал Филимонов «СЭ».

В этом сезоне 29-летний Селихов сыграл за «Спартак» 21 матч в РПЛ, пропустил 25 голов и провел 6 игр на ноль.