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Сегодня, 08:36

Чанов: «550 матчей Акинфеева в РПЛ не только рекорд, но и спортивный подвиг»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на рекорд голкипера московской команды Игоря Акинфеева по числу проведенных в РПЛ матчей.

«Акинфеев провел 550 матчей в РПЛ, это рекорд, но до этого были другие рекорды, и казалось, что они вечные. Рекорды для того и существуют, чтобы их перебивали. Сколько времени понадобится в этом случае, никто не знает. Цифра в 550 игр, мягко говоря, запредельная. Столько матчей в одной команде и на таком уровне не только рекорд, но и спортивный подвиг. Этот рекорд лишний раз подчеркивает легендарность Акинфеева в российском футболе. Он лучший вратарь России, это без разговоров, и я не вижу, кто мог бы его заменить. Он ни на секунду не дает повода усомниться в своем мастерстве», — цитирует Чанова Metaratings.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. 37-летний вратарь является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-550-matchei-akinfeeva-v-rpl-zapredelnyi-rekord-eto-sportivnyi-podvig-291870/
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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