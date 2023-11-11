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Сегодня, 23:48

Чанов считает, что Акинфеев не виноват в пропущенном голе ЦСКА в матче с «Факелом»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос, мог ли голкипер армейцев Игорь Акинфеев спасти свою команду от пропущенного гола в матче 15-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

— Мог ли Акинфеев выручить в ситуации с пропущенным голом?

— Не думаю, уже расстреляли. Даже и шансов нет, — приводит «Спорт День за Днем» слова Чанова.

— В таком случае, кто виноват?

— Линия обороны, которая дала подать. Также прозевали удар с убойной позиции.

— После матча Акинфеев не стал подходить к болельщикам. С чем это связано? Капитан всегда общался с ними после матча.

— Думаю, ему обидно пропускать голы на последних секундах, когда линия обороны позволяет в своей штрафной площади вольготно чувствовать себя нападающим противника. Конечно, тут расстроишься. Но к Игорю претензии излишни.

ЦСКА набрал 25 очков за 15 туров и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. 25 ноября армейцы дома сыграют против «Динамо».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chanov-schitaet-chto-akinfeev-ne-vinovat-v-propushchennom-gole-tsska
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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