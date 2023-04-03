Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:42

Чанов считает, что ЦСКА может навязать борьбу «Зениту» за чемпионство

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер вратарей Вячеслав Чанов считает, что ЦСКА закончит сезон в тройке лучших команд в РПЛ.

«ЦСКА точно будет в тройке, но аппетит приходит во время еды, поэтому и «Зениту» могут навязать борьбу за чемпионство. Надежда умирает последней, посмотрим на концовку чемпионата. Медали у ЦСКА точно будут, последние туры с прямыми конкурентами — там и «Спартак» с «Ростовом», а «Зенит» уже обыгран», — цитирует Чанова Legalbet.

На данный момент ЦСКА занимает 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 38 очков за 21 тур. «Зенит» сохраняет лидерство, имея в активе 51 очко.

Источник: https://legalbet.ru/news/chanov-tcska-mozhet-navyazat-zenitu-borbu-za/
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Барбоза: «Если Дзюба продолжит так же забивать, он будет очень востребован в Европе»
Зубко: «Дзюба постарается «передать привет» Петербургу в предстоящей игре»
Абаскаль вызван на КДК РФС по итогам матча с «Ахматом»
Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Если есть пенальти, надо назначать»
Сперцян заявил, что игрокам «Краснодара» уже не дарят часы Rolex
Орлов о проблемах «Спартака»: «Абаскалю не хватило опыта. Он раньше никогда не проводил такие длительные сборы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коновалов считает, что чемпионство «Зенита» определится в матче с «Ростовом»

Капитан «Ахмата» Уциев заявил, что команда довольна ничьей в матче со «Спартаком»