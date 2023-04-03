Чанов считает, что ЦСКА может навязать борьбу «Зениту» за чемпионство

Тренер вратарей Вячеслав Чанов считает, что ЦСКА закончит сезон в тройке лучших команд в РПЛ.

«ЦСКА точно будет в тройке, но аппетит приходит во время еды, поэтому и «Зениту» могут навязать борьбу за чемпионство. Надежда умирает последней, посмотрим на концовку чемпионата. Медали у ЦСКА точно будут, последние туры с прямыми конкурентами — там и «Спартак» с «Ростовом», а «Зенит» уже обыгран», — цитирует Чанова Legalbet.

На данный момент ЦСКА занимает 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 38 очков за 21 тур. «Зенит» сохраняет лидерство, имея в активе 51 очко.