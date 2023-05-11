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Сегодня, 02:08

Чернов: «Ошибка Селихова никак на игру с «Зенитом» не повлияла»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что ошибка голкипера Александра Селихова в матче против «Зенита» (3:2) не повлияла на игру.

«Не знаю, почему произошла осечка. Такие вещи случаются иногда. Но я не кричал Селихову отдать мне мяч. Просто показывал, что там свободный игрок стоит на фланге. Наверное, Саша хотел лучший вариант для передачи найти, но, видимо, чуть промедлил. Может быть, поэтому так получилось. Ничего страшного. Мы сразу же все его поддержали. Мы в целом выходили с мыслью играть в футбол. И такая ошибка никак на игру не повлияла», — цитируют «Известия» Чернова.

«Спартак» идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 26 туров.

Источник: https://iz.ru/1511015/aleksei-fomin/oshibka-selikhova-nikak-na-igru-ne-povliiala
Александр Селихов
Никита Чернов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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