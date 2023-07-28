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Гафин — об интересе «Лацио» к Захаряну: «Он игрок «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

— Не могу не спросить про Захаряна. Назывались «Лацио», «Страсбург» и другие клубы. К какой стране он ближе всего?

— Он ближе всего к аэропорту Курумоч в Самаре на сегодняшний день.

— Есть ли какая-то почва под «Лацио»?

— Под «Лацио» — Рим.

— Имею в виду интерес «Лацио» к Захаряну...

— Вы же общались со спортивным директором «Лацио».

— Да.

— Что он вам сказал?

— Сказал, что «Динамо» хочет слишком много.

— Ну вот видите, поэтому ответ очень простой на ваш вопрос: завтра Арсен будет в составе «Динамо». Это значит, что он игрок «Динамо».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
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