Сегодня, 20:50
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.
— Не могу не спросить про Захаряна. Назывались «Лацио», «Страсбург» и другие клубы. К какой стране он ближе всего?
— Он ближе всего к аэропорту Курумоч в Самаре на сегодняшний день.
— Есть ли какая-то почва под «Лацио»?
— Под «Лацио» — Рим.
— Имею в виду интерес «Лацио» к Захаряну...
— Вы же общались со спортивным директором «Лацио».
— Да.
— Что он вам сказал?
— Сказал, что «Динамо» хочет слишком много.
— Ну вот видите, поэтому ответ очень простой на ваш вопрос: завтра Арсен будет в составе «Динамо». Это значит, что он игрок «Динамо».