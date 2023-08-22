Гафин: «Динамо» двигается в том направлении, в которое тренерский штаб его направляет»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал старт команды в новом сезоне.

«У нас четыре победы подряд, что, безусловно, должно внушать уверенность в футболистов и тренерский штаб. Вектор движения правильный, хотелось бы это сохранить и улучшить. Команда движется в том направлении, в которое тренерский штаб ее направляет. Результат достигается. Безусловно, удовлетворенность есть. Но есть достаточное количество моментов, которые требуют усиления. Нам необходим больший баланс в игре, а также стандартные ситуации — нужно лучше играть и при обороне, и у чужих ворот», — приводит слова Гафина Sport24.

«Динамо» после 5 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В следующем туре команда встретится с «Рубином».