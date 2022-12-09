Денис Бояринцев: «Не верю, что Промес получит гражданство РФ»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес может получить паспорт РФ.

«Я в это не верю. Думаю, что это просто слухи. Но не исключаю, что Квинси может доиграть клубную карьеру в нашем чемпионате», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего играл в «Севилье» и «Аяксе». В феврале 2021 года игрок вернулся в московский клуб. На счету 30-летнего нападающего 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.

В текущем сезоне нидерландский форвард сыграл за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.