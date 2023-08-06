Денисов пожелал не останавливаться забивающему в каждом матче «Спартака» Бонгонде

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал «СЭ» игру новичка команды Тео Бонгонды. В матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1) он забил гол.

27-летний конголезец забил в третьем матче подряд. Футболист отмечался результативными действиями во всех четырех играх за «Спартак».

— Тео Бонгонда в каждом матче совершает результативное действие. Как он тебе?

— Он молодец, каждый матч что-то делает, либо ассист, либо гол забивает. Могу его только похвалить и пожелать ему не останавливаться [на достигнутом], — сказал Денисов «СЭ».

Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» 12 июля, футболист подписал контракт с московским клубом до конца июня 2026 года.