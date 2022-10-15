«Динамо» — «Оренбург»: Сычевой оформил дубль и вывел гостей вперед

«Динамо» принимает «Оренбург» в 13-м туре чемпионата России.

На 52-й минуте нападающий гостей Владимир Сычевой вывел гостей вперед и оформил дубль в матче.