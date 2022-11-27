«Динамо» проведет первый зимний сбор в ОАЭ, а затем отправится в Турцию

Сегодня, 16:32
По данным «СЭ», первый сбор «Динамо» проведет в Объединенных Арабских Эмиратах.
Бело-голубые пробудут в ОАЭ с 12 по 22 января и сыграют там два товарищеских матча 18 и 22 января.
Второй и третий сборы команда будет проходить в Турции.
«Динамо» занимает четвертое место в таблице РПЛ после 17 туров с 29 очками. Также команда вышла в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, заняв первое место в группе C пути РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования