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29 марта, 21:26

«Ростов» разгромил «Динамо» в матче РПЛ в Москве

Алина Савинова
Игроки «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» на выезде одержал победу над «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет на 22-й минуте встречи открыл полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин после ошибки вратаря «Динамо». Через 10 минут Данил Глебов увеличил преимущество гостей. На 43-й минуте счет до разгромного довел Мохаммад Мохеби, который также отличился во втором тайме. Автором единственного гола хозяев стал Бителло.

После этой игры «Динамо» с 38 очками осталось на третьем месте в РПЛ. Бело-голубые упустили шанс как минимум на сутки возглавить турнирную таблицу — в случае победы они могли опередить «Зенит» (40 очков) и «Краснодар» (39).

«Ростов» набрал 30 баллов и вышел на 7-е место. Команда Валерия Карпина одержала первую победу на выезде в текущем сезоне.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:4
Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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