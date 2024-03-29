«Ростов» разгромил «Динамо» в матче РПЛ в Москве

«Ростов» на выезде одержал победу над «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет на 22-й минуте встречи открыл полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин после ошибки вратаря «Динамо». Через 10 минут Данил Глебов увеличил преимущество гостей. На 43-й минуте счет до разгромного довел Мохаммад Мохеби, который также отличился во втором тайме. Автором единственного гола хозяев стал Бителло.

После этой игры «Динамо» с 38 очками осталось на третьем месте в РПЛ. Бело-голубые упустили шанс как минимум на сутки возглавить турнирную таблицу — в случае победы они могли опередить «Зенит» (40 очков) и «Краснодар» (39).

«Ростов» набрал 30 баллов и вышел на 7-е место. Команда Валерия Карпина одержала первую победу на выезде в текущем сезоне.