Билялетдинов: «Язык не повернется сказать, что иностранцы «Зенита» прогрессировали в прошедшем сезоне»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал о главных разочарованиях среди игроков в чемпионате России сезона-2022/23.

«Многие как будто деградировали за этот сезон. Люди, которые должны были прогрессировать, деградировали. Обляков нашел свою позицию в ЦСКА. Пруцев неплохо выглядел в «Спартаке», если по лидерам пройтись. «Зенит» не будем брать, там одни иностранцы, и язык не повернется сказать, что они прогрессировали. Получился ровный чемпионат, без всплесков. Во вторую половину чемпионата ворвался Дзюба. Но это прогресс или его уровень по сравнению с нашим чемпионатом? Писарский очень прилично провел первую половину чемпионата. Перешел в «Крылья Советов». Казалось бы — это такой промежуточный этап. Наверное, его рассматривали в какой-то более топовый клуб, а в «Крыльях» не получилось. Поэтому это тоже разочарование», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Сезон РПЛ-2022/23 завершился 3 июня. Победителем чемпионата России в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».