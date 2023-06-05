Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:32

Билялетдинов: «Язык не повернется сказать, что иностранцы «Зенита» прогрессировали в прошедшем сезоне»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал о главных разочарованиях среди игроков в чемпионате России сезона-2022/23.

«Многие как будто деградировали за этот сезон. Люди, которые должны были прогрессировать, деградировали. Обляков нашел свою позицию в ЦСКА. Пруцев неплохо выглядел в «Спартаке», если по лидерам пройтись. «Зенит» не будем брать, там одни иностранцы, и язык не повернется сказать, что они прогрессировали. Получился ровный чемпионат, без всплесков. Во вторую половину чемпионата ворвался Дзюба. Но это прогресс или его уровень по сравнению с нашим чемпионатом? Писарский очень прилично провел первую половину чемпионата. Перешел в «Крылья Советов». Казалось бы — это такой промежуточный этап. Наверное, его рассматривали в какой-то более топовый клуб, а в «Крыльях» не получилось. Поэтому это тоже разочарование», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Сезон РПЛ-2022/23 завершился 3 июня. Победителем чемпионата России в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».

Источник: https://metaratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-yazyk-ne-povernetsya-skazat-chto-inostrancy-zenita-progressirovali-v-minuvshem-sezone-256471/
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Семак: «Спады у команды есть, но они краткосрочные»
Семак — об игре Малкома: «Он старается в каждой игре показывать свой максимум»
Камоцци надеется, что Малком останется в России на следующий сезон
Семак рассказал, какие позиции нужно усилить «Зениту» в летнее трансферное окно
Билялетдинов: «За сезон я смотрел штук десять игр «Ростова», и мне было скучно»
Семак — о матчах с московскими командами: «На всех соперников настраиваемся одинаково»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гранат: «Малком — однозначно лучший игрок сезона, а молодежь «Динамо» стала разочарованием»

Деменко: «Даже если «Краснодар» возьмет Кубок, то этот сезон не станет лучшим в истории клуба»