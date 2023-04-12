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Дьков верит в победу «Ростова» в матче РПЛ против «Зенита»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, что верит в победу команды в матче 23 тура РПЛ против «Зенита».

«Верю ли, что «Ростов» может победить «Зенит» и сохранить хоть какую-то интригу в РПЛ? Все может быть, за это мы и любим футбол. Всё непредсказуемо. Да, «Зенит» — фаворит, но может быть всё.

Не думаю, что «Ростов» может рассчитывать на чемпионскую гонку, они и так залезли на второе место. Но сейчас концовка сезона. Если «Ростов» все-таки обыграет «Зенит», то получит психологическое преимущество, поверит в себя, а у зенитовцев пропадет уверенность и появится мандраж», — цитирует Дьякова Legalbet.

В 22 турах РПЛ «Зенит» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» располагается на второй строчке, отставая на девять баллов.

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