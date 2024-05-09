Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:22

Булыкин считает, что «Краснодар» не готов бороться за чемпионство: «Они уже должны были лидировать с отрывом»

Булыкин считает, что «Краснодар» не готов бороться за чемпионство
Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Краснодаром» в 28-м туре РПЛ.

«Я ожидаю увидеть победу «Спартака», потому что «Краснодар» не готов биться за чемпионство. Они проигрывают матчи, которые должны выигрывать. Не ладится у них чемпионская гонка. Они уже должны были лидировать с отрывом. «Зенит» своими осечками позволяет выйти вперед, но никто этим не пользуется. Думаю, что «Спартак» воспользуется ситуацией и обыграет «Краснодар», — сказал Булыкин «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 27 матчах. «Краснодар» идет вторым (50).

Матч 28-го тура РПЛ между командами пройдет в субботу, 11 мая, в Москве. Начало — в 16.30 мск.

Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: во сколько начнется и как пройдет
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей
Парад на Красной площади: прямой эфир
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне
Департамент судейства ответил «Спартаку»: пенальти на Чернове правильно не назначен
Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч «Зенит» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ
Якимов признался, что доволен матчем «Факела» с «Зенитом»
Представитель Дзюбы: «На первом месте у Артема футбол, а не продление контракта и деньги»
Шалимов оценил игру «Локомотива» в матче РПЛ с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Скопинцев: «Динамо» сделало выводы и вышло на взлетную белую полосу»

Точилин — о возможном переезде Тюкавина в Европу: «Хочется, чтобы он минимум еще один сезон провел в «Динамо»