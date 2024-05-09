Булыкин считает, что «Краснодар» не готов бороться за чемпионство: «Они уже должны были лидировать с отрывом»

Булыкин считает, что «Краснодар» не готов бороться за чемпионство

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Краснодаром» в 28-м туре РПЛ.

«Я ожидаю увидеть победу «Спартака», потому что «Краснодар» не готов биться за чемпионство. Они проигрывают матчи, которые должны выигрывать. Не ладится у них чемпионская гонка. Они уже должны были лидировать с отрывом. «Зенит» своими осечками позволяет выйти вперед, но никто этим не пользуется. Думаю, что «Спартак» воспользуется ситуацией и обыграет «Краснодар», — сказал Булыкин «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 27 матчах. «Краснодар» идет вторым (50).

Матч 28-го тура РПЛ между командами пройдет в субботу, 11 мая, в Москве. Начало — в 16.30 мск.