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Бушманов считает, что Ивич мог бы возглавить «Спартак»

Руслан Минаев
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Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов считает, что Владимир Ивич мог бы тренировать «Спартак».

В марте этого года сербский специалист покинул «Краснодар» и до сих пор находится без команды.

«Ивич — сильный специалист, это факт. Своей работой в «Краснодаре» он это доказал. Он вполне может возглавить «Спартак», но тут всегда будет давление на любого тренера. Ивич — тренер про результат. Да, может, он и не ставит красивую игру, но он знает, как добиваться нужного результата. Было бы интересно посмотреть на него в «Спартаке», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 42 очка после 26 туров РПЛ и занимает четвертое место.

Источник: РБ Спорт
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
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