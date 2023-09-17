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Сегодня, 12:21

Рубашко — о критике Нобоа состава «Сочи»: «Спокойно отношусь к этим словам»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника Кристиана Нобоа, который подверг критике работу клуба на трансферном рынке.

«Я думаю, знаете, когда футболист что-то начинает, может быть, в сердцах говорить, оказывается, все не совсем так, не это он имел в виду. Таких у Криса достаточно много было моментов. Естественно, спокойно отношусь к этим словам», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее Нобоа в интервью Sport24 заявил, что «Сочи» не может решать большие задачи из-за состава команды.

16 сентября сочинцы проиграли «Спартаку» (0:1) в 8-м туре РПЛ. Команда занимает 12-е место, набрав 6 очков.

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
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 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
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 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
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ЦСКА – Кр. Советов
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Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
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17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
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Рубин – Зенит
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