Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

11 мая, 22:26

Сантос: «Очень сложно, потому что ситуация, в которой «Зенит» находится, непривычная»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

— Очень сложно сейчас, потому что ситуация, в которой мы находимся, для нас непривычная. И не должна быть привычной. Мы знаем, что должны улучшить свою игру, вернуть ту уверенную игру, которая была у нас прежде. В следующих играх мы сделаем все возможное для того, чтобы мяч оказался в сетке, и чтобы победы вернулись.

— На сколько в сегодняшнем матче с ЦСКА все шло по плану до пропущенного гола?

— До пропущенного гола все шло по плану. Мы создавали моменты и контролировали игру. Даже после пропущенного мяча мы продолжили создавать моменты. У нас были очень хорошие шансы, чтобы забить. Мы били из всех возможных позиций. Сегодня так случилось, что мяч не захотел оказаться в сетке. Я уверен, что в следующих матчах мы сможем победить, потому что победы нам крайне необходимы сейчас.

— Почему серия без побед продолжилась сегодня? Это вопрос мотивации?

— Если вы посмотрите матч, то увидите, что мы играли с самоотдачей, с энергией. Мы вложили все эмоции в игру, боролись и создавали моменты. Мяч просто не захотел оказаться в сетке ворот соперника. Я убежден, что мы сможем добиться своего и победить. В ближайшей игре на Кубок мы докажем это не просто на словах, но и игрой на поле.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России. На второй строчке находится «Крансодар» (50), который в 28-м туре проиграл «Спартаку» (0:1). Троку лучших замыкает «Динамо» (50).

Андрей Мостовой в&nbsp;матче против ЦСКА. «Зенит» снова споткнулся: ЦСКА победил в Питере! У «Динамо» — прямая дорога к вершине

Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
«Динамо» может стать чемпионом России в 29-м туре РПЛ
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Динамо» может стать чемпионом России в следующем туре: что для этого нужно
Нгамале-Нгамале-Нгамале! «Динамо» вырывает вторую подряд фантастическую концовку и выходит в лидеры
«Балтика» — «Динамо»: видео голов
«Спартак» потерял шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ
«Динамо» вырвало победу у «Балтики» на последних минутах и возглавило таблицу РПЛ
«Динамо» вырвало победу против «Балтики» и стало первым в РПЛ! Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Главный тренер ЦСКА Федотов доволен конкуренцией в РПЛ

Сантос: «Порой не самые однозначные судейские решения принимаются в играх с участием «Зенита»