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27 апреля, 19:51

Дьяков заявил, что в матче «Спартак» — «Ростов» будет минимум три гола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» и «Спартака» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором московская команда сыграет с желто-синими.

«За счет того, что «Спартак» играет дома, он чуть больший фаворит, но в целом команды к этому туру подошли в равных кондициях. «Спартак» пока в непонятном состоянии, пропускает очень много голов. Поэтому нельзя сказать, что красно-белые безоговорочные фавориты. «Спартак» в последних играх много пропускает и много забивает. Эта игра не станет исключением, мы увидим минимум три гола», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля, встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

После 24 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице соответственно с 48 и 49 очками. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-v-matche-spartak-rostov-my-uvidim-minimum-tri-gola-246645/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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