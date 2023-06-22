Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:04

Дюков оценил возможность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выступление представителей ФИФА и УЕФА на конференции российской организации. По словам 55-летнего менеджера, возможность перехода отечественного футбола в Азиатскую конфедерацию продолжает существовать.

— Участие представителей УЕФА означает, что вопрос перехода в Азию закрыт?

— Я не стал переоценивать обнадеживающие заявления. Было бы неправильно делать другие заявления на подобного рода конференции. У нас продолжаются консультации с УЕФА по возобновлению участия сборных в турнирах. Мы договорились, что не комментируем ход консультаций. Если говорить о возможном переходе, то такая возможность существует. Если такое решение будет приниматься, то по договоренности с УЕФА.

22 июня на конференции РФС представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.

Футбол
РФС
Александр Дюков
УЕФА
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Дюков: «Слова УЕФА дают надежду на отмену решения о приостановлении участия сборных в международных матчах»
Кобелев прокомментировал слова представителя УЕФА на конференции РФС
Камоцци: «Уверен, что скоро несправедливость к российскому футболу закончится»
Валуев — об отзыве признания IBA: «Так будет с каждой международной организацией, которую возглавит россиянин»
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
МОК будет сотрудничать с Макроном по вопросу допуска россиян до Олимпиады в Париже
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
В РФС назвали причины разгромного поражения молодежной сборной России от Белоруссии
Хиддинк — о российском футболе: «Надеюсь, скоро наступят лучшие времена»
Митрофанов заявил, что УЕФА не хочет отпускать Россию в Азиатскую конфедерацию
Аленичев выступил против перехода сборной России в азиатскую конфедерацию
Россия — на 18-м месте в рейтинге УЕФА. Если ничего не изменится, через год окажемся в конце третьего десятка
Карасев — об отсутствии еврокубков: «Надо жить дальше. Есть чемпионат и Кубок России»
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Личка: «Соглашусь с теми, кто считает Тюкавина самым талантливым форвардом в России»
Личка рассказал, почему порекомендовал «Оренбургу» назначить Ярошика
Личка: «С «Зенитом» бороться сложно. Но никто заранее не отдаст ему золото»
Личка ответил на вопрос, перейдут ли Вера и Мансилья в «Динамо»
Асхабадзе: «Акбашев был ключевым игроком, но «Факел» не мог тягаться с предложением «Ростова»
Дюков: «Календарь должен быть удобным как для участников чемпионата, так и Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков: «Календарь должен быть удобным как для участников чемпионата, так и Кубка России»

Асхабадзе: «Акбашев был ключевым игроком, но «Факел» не мог тягаться с предложением «Ростова»