Дюков оценил судейство в этом сезоне РПЛ по сравнению с прошлым

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о судействе в текущем сезоне РПЛ.

— Вы видите, одно из требований нового руководства судейского департамента — поднять планку дозволенных единоборств. В принципе общая тенденция. Может быть, не все получается с точки зрения того, что вторая задача — единообразное толкование эпизодов. В течение 5 туров сложно давать оценки работы руководства департамента. После 10 туров можно будет дать. Мы понимаем, что хочет новое руководство от судей.

— Видите, что трактовки уже изменились?

— Вы же видели, сегодня судья давал играть. Изменения конечно видны с точки зрения единой трактовки похожих и одинаковых эпизодов.

— Судейство стало лучше по сравнению с окончанием прошлого сезона?

— Оцениваем по количеству ключевых ошибок. Статистика ключевых ошибок после первых четырех туров меньше, чем в конце прошлого сезона.

20 августа завершился 5-й тур чемпионата России. Следующий тур стартует 25 числа этого же месяца.