Абаскаль о поражении от «Зенита»: «Результат несправедлив»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что команда незаслуженно проиграла «Зениту» (1:3) в 5-м туре РПЛ.

«Команда хотела победить во что бы то ни стало. Начало было хорошим. Нужно отметить пару моментов, которые были, когда мы заходили в так называемую золотую зону. Отдавали передачи под себя — были два момента, но не реализовали. Потом мы отдали пространство сопернику. Возможно, играли слишком широко. Во втором тайме, за исключением 3 моментов со стороны соперника, все было хорошо. Но потеряли концентрацию, позволили забить сопернику. Были моменты у Бонгонда. Могли сделать счет 2:2. Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот. Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Будем продолжать работу и исправлять ошибки, которые мы имеем», — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».