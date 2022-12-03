Дюков рассказал, как упростится процесс получения Fan ID

Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» рассказал об упрощении процесса получения паспорта болельщика.

«Мы постоянно говорим с Минспорта и Минцифры о том, чтобы получение карточек было максимально удобным и простым. Сейчас наиболее сложная часть для болельщиков — необходимость посещения МФЦ. Зайти на сайт Госуслуг и загрузить фотографию несложно. Но не многим хочется ехать специально ради верификации в МФЦ. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы сделать верификацию удаленно. То есть, человек сможет получить карточку болельщика без посещения МФЦ. Другой мерой будет открытие МФЦ на стадионах. Это позволит болельщикам, которые и так идут на стадион, достаточно быстро получать персональные карты», — сказал Дюков.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.