Дюков сообщил о выходе Галицкого из состава исполкома РФС

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о выходе владельца «Краснодара» Галицкого из состава исполкома РФС.

«Галицкий написал заявление о выходе из состава исполкома еще на прошлом заседании. Он честно сказал, что физически участвовать в работе исполкома он больше не может. Было подано такое заявление, которое было принято мной и исполкомом», — сказал Дюков.

Ранее глава РФС заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.