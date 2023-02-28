Дюрица объяснил, почему не получил российский паспорт, как Малком и Клаудиньо

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица отреагировал на информацию о получении российского гражданства бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Малкому и Клаудиньо предложили стать русскими, и они на это согласились. Это их выбор — быть российскими гражданами, но за сборную России они пока играть не могут», — приводит Sport24 слова Дюрицы.

Также бывший футболист рассказал о том, что у него была возможность получить российский паспорт.

«Я был в «Локомотиве» семь лет, поэтому тоже мог получить российский паспорт. Тогда были правила — жить в России минимум пять лет и сдать экзамен по русскому языку. Но при разговоре с агентом — отказался от этого варианта, ведь тогда бы у меня забрали словацкий паспорт. Не во всех странах можно иметь два гражданства — Словакия одна из них. Мой бывший одноклубник Гильерме прошел все эти процедуры, но этот процесс не был таким быстрым, как истории с Марио Фернандесом и Малкомом с Клаудиньо. Не могу объяснить, почему для бразильцев сложилось все так быстро», — добавил он.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.