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Сегодня, 11:26

Дюрица объяснил, почему не получил российский паспорт, как Малком и Клаудиньо

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица отреагировал на информацию о получении российского гражданства бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Малкому и Клаудиньо предложили стать русскими, и они на это согласились. Это их выбор — быть российскими гражданами, но за сборную России они пока играть не могут», — приводит Sport24 слова Дюрицы.

Также бывший футболист рассказал о том, что у него была возможность получить российский паспорт.

«Я был в «Локомотиве» семь лет, поэтому тоже мог получить российский паспорт. Тогда были правила — жить в России минимум пять лет и сдать экзамен по русскому языку. Но при разговоре с агентом — отказался от этого варианта, ведь тогда бы у меня забрали словацкий паспорт. Не во всех странах можно иметь два гражданства — Словакия одна из них. Мой бывший одноклубник Гильерме прошел все эти процедуры, но этот процесс не был таким быстрым, как истории с Марио Фернандесом и Малкомом с Клаудиньо. Не могу объяснить, почему для бразильцев сложилось все так быстро», — добавил он.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-eks-igrok-loko-dyuritsa-obyasnil-pochemu-ne-poluchil-grazhdanstvo-rossii-kak-malkom-i-klaudino
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Ян Дюрица
Футбол
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