0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:04

Неманья Пейчинович: «Давно ничего не слышал о Дзюбе, но его переход в «Локомотив» пойдет на пользу команде»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался о переходе в московский клуб форварда Артема Дзюбы.

«Давно ничего не слышал о Дзюбе, но его переход в «Локомотив», несмотря на прошлое в «Спартаке» и «Зените», пойдет на пользу команде. Это опытный игрок и топовый нападающий, который побил многое бомбардирские рекорды в РПЛ. Надеюсь, в «Локомотиве» Артем покажет тот же высокий класс и форму, которую демонстрировал в «Зените», — приводит Sport24 слова Пейчиновича.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» 8 февраля. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца сезона.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-peychinovich-davno-nichego-ne-slyshal-o-dzyube-no-yego-perekhod-v-lokomotiv-poydet-na-polzu-komande
Артем Дзюба
Неманья Пейчинович
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Дюрица назвал Дзюбу голевой машиной
Игнатьев призвал вызвать Дзюбу в сборную России ради побития рекорда
Галямин: «Было бы красиво, если бы Дзюбу вызвали в сборную по делу»
Сенников считает, что Дзюба может остаться в запасе на кубковый матч со «Спартаком»
Овчинников: «У Дзюбы есть шанс попасть в сборную. Карпин не будет его намеренно игнорировать»
Игорь Колыванов: «Возвращение Дзюбы в сборную маловероятно»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Денисов: «Спартак» — исторически самый известный, самый титулованный клуб»
Камоцци — о выступлении «Спартака»: «Надеюсь, все продолжится в том же духе и команда поборется за чемпионство»
В «Спартаке» рассчитывают увидеть Мозеса на поле к матчу с «Факелом»
Семин — о Пиняеве: «Неординарный футболист. Но некоторые в его возрасте в «МЮ» играют»
Сенников: «С таким подбором игроков «Локомотив» должен выбираться из зоны вылета»
Агент Дивеева: «Если бы нас устраивали условия контракта с ЦСКА, мы бы его подписали»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин: «По игровым качествам не было сомнений, что Жо — игрок с большой буквы»