Джикия сообщил, что новичок «Спартака» Бабич присоединится к команде после игры с «Зенитом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, уступает ли состав красно-белых «Зениту» в уровне игроков.

— «Спартак» уступает в уровне игроков «Зениту»?

— Думаю, нет. У нас тоже хороший уровень футболистов. Есть новички, которые к нам присоединились. У нас есть еще один новичок, который к нам прибыл и будет, наверное, готовиться после этой игры. Повторюсь, что сегодня прошел только пятый тур и все еще впереди.

— Вы про Бабича?

— Да.

Бабич выступает за «Альмерию» с 2021 года. Он провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 3,5 миллиона евро.