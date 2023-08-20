Джикия: «Спартак» шесть лет не может обыграть «Зенит»? Жизнь на этом не заканчивается»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о противостоянии с «Зенитом» в РПЛ. Московский клуб не может обыграть петербуржцев уже 6 лет.

— «Спартак» шесть лет не может обыграть «Зенит» в чемпионате.

— Есть факт, что мы долго не можем победить «Зенит». Но все профессионалы, все прекрасно понимают, что жизнь на этом не заканчивается. Есть и другие команды, против которых надо играть. Весь чемпионат еще впереди. Надо работать и будут еще игры с «Зенитом», где можно будет добиться победы.

— Первые туры - все хорошо, а потом ни шатко, ни валко?

— Не могу заглядывать вперед, но все профессионалы своего дела и всех зависит от нас. Идет только пятый тур. Все еще впереди.

В пятом туре РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3. В последний раз в чемпионате России красно-белые обыгрывали петербургскую команду в сезоне-2017/18.