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Титов — Зобнину: «Хочешь остановить игру — выбей мяч в аут!»

Титов считает, что Зобнин должен был выбить мяч, чтобы остановить игру в матче с ЦСКА
Александр Львов
Обозреватель
Роман Зобнин (слева), Владимир Федотов и Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легенда «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с хавбеком Романом Зобниным в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

16 октября на 17-й минуте встречи ЦСКА — «Спартак» форвард армейцев Федор Чалов открыл счет в матче после ошибок Зобнина и защитника Михи Мевли. После игры 28-летний российский футболист красно-белых обвинил защитника ЦСКА Милана Гайича в несоблюдении фэйр-плей.

— Первый гол ЦСКА получился скандальным. Что скажешь?

— Здесь можно только развести руками. Ну, скажите на милость, зачем нужно было Зобнину выключаться из игры, чтобы привлечь внимание Карасева, когда Карраскаль оказался на газоне? Ни при каких обстоятельствах этого делать нельзя — таков закон! Хочешь остановки встречи — выбей мяч в аут. Ясно, что этим воспользовался Гайич, который бросил вперед Чалова. А тот выиграл борьбу у Мевли и пробил Селихова. Похожая история случилась в 2002-м, в матче с «Торпедо». Хотя тогда Семшов, войдя в нашу штрафную, увидел лежавшего на траве Митрески и выбил мяч за линию ворот. Конечно, ему за такое благородство досталось от тренеров.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 13 туров. ЦСКА — третий с 25 баллами.

Полностью интервью с Егором Титовым читайте на сайте «СЭ»

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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